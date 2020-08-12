Во Львовской области более 53% коек переполнены больными COVID-19 - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Во Львовской области более 53% коек, которые были определены для больных коронавирусной болезнью, переполнены пациентами. Ежедневно в области растет количество больных. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день, например, Львовская область растет каждый день по количеству заполненных коек. И это уже там более 53% коек, определенных под лечения COVID-19 - заполнено во Львовской области. И это понятно, когда мы видим цифры роста каждый день, которые мы фиксируем во Львовской области", - сказал Степанов.
Напомним, во Львове и Львовской области подтверждено уже 11308 случаев инфицирования коронавирусом, из них 166 - за последние сутки.