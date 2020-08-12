На Львівщині за добу 166 нових інфікованих коронавірусом

"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1756 ПЛР-тестів, з них 166 — позитивні. Серед них львів'ян — 53. Залишок проб у холодильнику — 801", - йдеться у повідомленні.

Загалом в області коронавірусну інфекцію виявлено — у 11308 осіб, 310 людей померли. 3040 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, на Львівщині розпочали відкриття лікарень "другої хвилі" для прийому хворих з коронавірусом.