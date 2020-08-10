На Львівщині розпочали відкриття лікарень "другої хвилі" - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. На Львівщині через велику заповненість ліжок "першої хвилі", розпочали розгортати лікарні "другої хвилі". Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"У нас у Львівській області... вона вже перейшла поріг щодо 50% заповненості ліжок лікарень "першої хвилі"... ми почали розгортати лікарні "другої хвилі"… На даний момент у лікарнях "другої хвилі", а ми вже повинні почати говорити про лікарні "другої хвилі", особливо у деяких регіонах, де ми почали їх розгортати, - у нас визначено 10237 ліжок для госпіталізації хворих на COVID-19, ці лікарні "другої хвилі" мають 851 реанімаційне ліжко та 1442 апарати ШВЛ", - зазначив він.
Як раніше повідомлялося в УНН, станом на ранок на Львівщині зафіксовано 130 нових випадків COVID-19, серед них 79 - у львів’ян. Всього з початку пандемії в області підтверджено 10981 випадок інфікування коронавірусом.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 серпня зафіксовано вже майже 82 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - вчергове більше ніж тисяча.