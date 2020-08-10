На Львівщині розпочали відкриття лікарень "другої хвилі" - Степанов

"У нас у Львівській області... вона вже перейшла поріг щодо 50% заповненості ліжок лікарень "першої хвилі"... ми почали розгортати лікарні "другої хвилі"… На даний момент у лікарнях "другої хвилі", а ми вже повинні почати говорити про лікарні "другої хвилі", особливо у деяких регіонах, де ми почали їх розгортати, - у нас визначено 10237 ліжок для госпіталізації хворих на COVID-19, ці лікарні "другої хвилі" мають 851 реанімаційне ліжко та 1442 апарати ШВЛ", - зазначив він.

Як раніше повідомлялося в УНН, станом на ранок на Львівщині зафіксовано 130 нових випадків COVID-19, серед них 79 - у львів’ян. Всього з початку пандемії в області підтверджено 10981 випадок інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 серпня зафіксовано вже майже 82 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - вчергове більше ніж тисяча.