На Львівщині за добу 130 нових інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Станом на ранок на Львівщині зафіксовано 130 нових випадків COVID-19, серед них 79 - у львів’ян. Всього з початку пандемії в області підтверджено 10 981 випадок інфікування коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
“Станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 10 981 випадок інфікування коронавірусом, з них 305 — летальні”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що загалом в області вже 2936 пацієнтів одужало від коронавірусної хвороби.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 635 ПЛР-тестів, з них 130 — позитивні. Серед них львів’ян — 79. Залишок проб у холодильнику — 1114.
За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 7 561 особа, госпіталізовані — 1 606, на амбулаторному лікуванні — 5 955 осіб, виписані — 1 392 особи. Зараз у лікарні перебуває 214 осіб, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 3 особи.
У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 80 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні — 85 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 124 пацієнти.
Нагадаємо, у Чернівецькій області 9 серпня офіційно підтверджено ще 108 нових випадків зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 432 зразки. Це другий день поспіль, коли влада області фіксує добовий приріст у понад 100 осіб.