Во Львовской области за сутки 130 новых инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. По состоянию на утро во Львовской области зафиксировано 130 новых случаев COVID-19, среди них 79 - у львовян. Всего с начала пандемии в области подтверждено 10 981 случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 10 981 случай инфицирования коронавирусом, из них 305 - летальные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в области уже 2936 пациентов выздоровели от коронавирусной болезни.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 635 ПЦР-тестов, из них 130 - положительные. Среди них львовян - 79. Остаток проб в холодильнике - 1114.
За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 7561 человек, госпитализированы - 1606, на амбулаторном лечении - 5955 человек, выписаны - 1392 человека. Сейчас в больнице находится 214 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 человека.
В 8-й городской клинической больнице по состоянию на утро находится 80 пациентов, в 1-й городской клинической больнице - 85 пациентов, в больнице скорой медицинской помощи - 124 пациента.
Напомним, в Черновицкой области 9 августа официально подтверждено еще 108 новых случаев заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 432 образцов. Это второй день подряд, когда власти области фиксируют суточный прирост в более чем 100 человек.