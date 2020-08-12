Во Львовской области за сутки 166 новых инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Во Львове и Львовской области подтверждено уже 11 308 случаев инфицирования коронавирусом, из них 166 - за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.
"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1756 ПЦР-тестов, из них 166 - положительные. Среди них львовян - 53. Остаток проб в холодильнике - 801", - говорится в сообщении.
Всего в области коронавирусную инфекцию обнаружено - у 11 308 человек, 310 человек скончались. 3040 пациентов выздоровели.
Напомним, во Львовской области начали открытие больниц "второй волны" для приема больных с коронавирусом.