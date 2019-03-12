У Львівській області двоє діти отруїлися чадним газом
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 березня. УНН. У Львівській області троє людей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом, двоє з них діти. Про це повідомляє УНН з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
"11 березня близько 22:50 год. у м. Самбір по вул. Стебельського, 26 (п’ятиповерховий будинок, квартира на 3 поверсі) отруїлися, ймовірно, чадним газом 3 мешканців квартири, із них 2 дітей (2005 та 2009 року народження), які у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані у Самбірську ЦРЛ (центральну районну лікарню - ред.)", - йдеться в повідомленні.
Обставини подій встановлюються.
Як повідомляв УНН, три молоді працівниці салону краси отруїлися чадним газом.
Також повідомлялося, що дві учениці отруїлися чадним газом у шкільному класі.
Нагадаємо, на Волині жінку з малюком знайшли мертвими у квартирі. Обставини смерті з’ясовують правоохоронці.