Во Львовской области двое детей отравились угарным газом
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 марта. УНН. Во Львовской области три человека попали в больницу из-за отравления угарным газом, двое из них дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
"11 марта около 22:50 ч. в г. Самбор по ул. Стебельского, 26 (пятиэтажный дом, квартира на 3 этаже) отравились, вероятно, угарным газом 3 жителей квартиры, из них 2 детей (2005 и 2009 года рождения), которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Самборскую ЦРБ (центральную районную больницу - ред.)", - говорится в сообщении.
Обстоятельства событий устанавливаются.
Как сообщал УНН, три молодые работницы салона красоты отравились угарным газом.
Также сообщалось, что две ученицы отравились угарным газом в школьном классе.
Напомним, на Волыни женщину с малышом нашли мертвыми в квартире. Обстоятельства смерти выясняют правоохранители.