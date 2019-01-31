Жінку з малюком знайшли мертвими у квартирі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Нововолинську на Волині жінку з малюком знайшли мертвими у квартирі. Обставини смерті з’ясовують правоохоронці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Волинської області, передає УНН.
"До Нововолинського відділення поліції надійшло повідомлення від 58-річної місцевої мешканки про те, що за місцем проживання вона виявила без ознак життя 36-річну невістку та півторарічного онука", - йдеться в повідомленні.
Під час огляду тіл правоохоронці не виявили слідів насильницької смерті. Одна з версій слідства - отруєння чадним газом. З метою остаточного встановлення причин смерті призначено судово-медичну експертизу.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство) із приміткою нещасний випадок. Поліція з’ясовує обставини події.
Як повідомляв УНН, на Чернігівщині жінку знайшли повішеною поряд з двома її мертвими дітьми.