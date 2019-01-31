Женщину с малышом нашли мертвыми в квартире
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Нововолынске на Волыни женщину с малышом нашли мертвыми в квартире. Обстоятельства смерти выясняют правоохранители. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Волынской области, передает УНН.
"В Нововолинское отделение полиции поступило сообщение от 58-летней местной жительницы о том, что по месту жительства она обнаружила без признаков жизни 36-летнюю невестку и полуторагодовалого внука", - говорится в сообщении.
При осмотре тел правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти. Одна из версий следствия - отравление угарным газом. С целью окончательного установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 115 УКУ (Умышленное убийство) с пометкой несчастный случай. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Как сообщал УНН, в Черниговской области женщину нашли повешенной рядом с двумя ее мертвыми детьми.