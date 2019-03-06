Три працівниці салону краси отруїлися чадним газом
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 6 березня. УНН. У Львові чадним газом отруїлися три молоді працівниці салону краси. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
"У місті Львові, по вул. О.Венеціанова, отруїлись, ймовірно, чадним газом, 3 особи – працівниці салону краси віком 29, 25 та 23 роки. Їх у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано в Обласну клінічну лікарню міста Львова", - повідомили у департаменті.
У приміщенні, як зазначається, встановлений 2-контурний газовий котел, працівниками ПАТ "Львівгаз" подачу газу припинено.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Львівській області семеро людей отруїлися чадним газом.