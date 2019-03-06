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Три работницы салона красоты отравились угарным газом

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 марта. УНН. Во Львове угарным газом отравились три молодые работницы салона красоты. Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"В городе Львове по ул. А.Венецианова, отравились, вероятно, угарным газом, 3 человека - работницы салона красоты в возрасте 29, 25 и 23 года. Их в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Областную клиническую больницу города Львова", - сообщили в департаменте.

В помещении, как отмечается, установлен 2-контурный газовый котел, работниками ПАО "Львовгаз" подача газа прекращена.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, во Львовской области семь человек отравились угарным газом.

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