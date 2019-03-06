Три работницы салона красоты отравились угарным газом
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 марта. УНН. Во Львове угарным газом отравились три молодые работницы салона красоты. Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"В городе Львове по ул. А.Венецианова, отравились, вероятно, угарным газом, 3 человека - работницы салона красоты в возрасте 29, 25 и 23 года. Их в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Областную клиническую больницу города Львова", - сообщили в департаменте.
В помещении, как отмечается, установлен 2-контурный газовый котел, работниками ПАО "Львовгаз" подача газа прекращена.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, во Львовской области семь человек отравились угарным газом.