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У Львівській міській раді COVID-19 виявили у 75 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. За весь час карантину у Львівській міській раді коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 75 осіб. Про це у Facebook написав міський голова Андрій Садовий, передає УНН.

У Львівській міській раді COVID-19 виявили у 75 осіб

“Завтра збираємо сесію, тому хочу публічно акцентувати на деяких речах. Спочатку цифри. В ратуші працює 1643 людини. За весь час карантину захворіли 75 осіб. З них 45 вже отримали негативні результати ПЛР-тестування. 30 людей перебувають на лікарняному. Це 1.8% від загальної кількості працівників”, — повідомив мер.

З його слів, всього було протестовано 50% усіх працівників.

Садовий також зазначив, що завтрашня сессія відбудеться у приміщенні Шевченківської райадміністрації. Доступ до залу засідання будуть мати лише депутати та ті, від кого безпосередньо залежить процес.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 3 вересня зафіксовано вже понад 128 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 2,4 тисячі.

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