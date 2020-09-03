Во Львовском городском совете COVID-19 обнаружили у 75 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. За все время карантина во Львовском городском совете коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили в 75 человек. Об этом в Facebook написал городской председатель Андрей Садовый, передает УНН.
"Завтра собираем сессию, поэтому хочу публично акцентировать на некоторых вещах. Сначала цифры. В ратуше работает 1643 человека. За все время карантина заболели 75 человек. Из них 45 уже получили отрицательные результаты ПЦР-тестирования. 30 человек находятся на больничном. Это 1,8% от общего количества работников", - сообщил мэр.
По его словам, всего было протестировано 50% всех работников.
Садовый также отметил, что завтрашняя сессия состоится в помещении Шевченковской райадминистрации. Доступ в зал заседания будут иметь только депутаты и те, от кого напрямую зависит процесс.
Напомним, в Украине по состоянию на 8:40 3 сентября зафиксировано уже более 128 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2,4 тысячи.