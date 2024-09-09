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У Лубнах на Полтавщині чоловік підірвав гранату біля супермаркету, є постраждалі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11560 перегляди

У Лубнах Полтавської області чоловік підірвав гранату біля входу в супермаркет "АТБ". Внаслідок вибуху загинув сам, троє людей отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.

У місті Лубни у Полтавській області чоловік підірвав гранату біля вхідних дверей супермаркету, є поранені, з посиланням на джерела повідомляє "Суспільне", пише УНН.

Деталі

Це сталося увечері 8 вересня, повідомили "Суспільному" джерела у правоохоронних органах. Від розриву боєприпасу, як повідомляється, чоловік помер на місці події.

За даними джерел "Суспільного", це сталося біля одного з магазинів "АТБ" у місті.

Осколкові поранення, як зазначається, отримали три людини. Їх забрали медики для надання допомоги.

Житель Черкащини кинув гранату на подвір'я матері військового23.08.24, 14:47 • 12860 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП

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