У Лубнах на Полтавщині чоловік підірвав гранату біля супермаркету, є постраждалі - ЗМІ
Київ • УНН
У Лубнах Полтавської області чоловік підірвав гранату біля входу в супермаркет "АТБ". Внаслідок вибуху загинув сам, троє людей отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.
У місті Лубни у Полтавській області чоловік підірвав гранату біля вхідних дверей супермаркету, є поранені, з посиланням на джерела повідомляє "Суспільне", пише УНН.
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Це сталося увечері 8 вересня, повідомили "Суспільному" джерела у правоохоронних органах. Від розриву боєприпасу, як повідомляється, чоловік помер на місці події.
За даними джерел "Суспільного", це сталося біля одного з магазинів "АТБ" у місті.
Осколкові поранення, як зазначається, отримали три людини. Їх забрали медики для надання допомоги.
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