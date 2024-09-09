В Лубнах в Полтавской области мужчина взорвал гранату возле супермаркета, есть пострадавшие - СМИ
Киев • УНН
В Лубнах Полтавской области мужчина взорвал гранату у входа в супермаркет «АТБ». В результате взрыва погиб сам, три человека получили осколочные ранения и были госпитализированы.
В городе Лубны в Полтавской области мужчина взорвал гранату у входной двери супермаркета, есть раненые, со ссылкой на источники сообщает "Суспільне", пишет УНН.
Детали
Это произошло вечером 8 сентября, сообщили "Суспільне" источники в правоохранительных органах. От разрыва боеприпаса, как сообщается, мужчина умер на месте происшествия.
По данным источников "Суспільне", это произошло возле одного из магазинов "АТБ" в городе.
Осколочные ранения, как отмечается, получили три человека. Их забрали медики для оказания помощи.
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