В Лубнах в Полтавской области мужчина взорвал гранату возле супермаркета, есть пострадавшие - СМИ

В городе Лубны в Полтавской области мужчина взорвал гранату у входной двери супермаркета, есть раненые, со ссылкой на источники сообщает "Суспільне", пишет УНН.

Детали

Это произошло вечером 8 сентября, сообщили "Суспільне" источники в правоохранительных органах. От разрыва боеприпаса, как сообщается, мужчина умер на месте происшествия.

По данным источников "Суспільне", это произошло возле одного из магазинов "АТБ" в городе.

Осколочные ранения, как отмечается, получили три человека. Их забрали медики для оказания помощи.

Житель Черкащини кинув гранату на подвір'я матері військового