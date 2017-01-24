У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на Оскар-2017

Так, повідомляється, що найбільше номінацій зібрав мюзикл "Ла Ла Ленд", повторивши рекорд фільму "Титанік" (14 номінацій – ред.).

Найбільше номінацій в історії "Оскара" отримала акторка Меріл Стріп.

Зазначається, що Україна висунула на премію документальний фільм Романа Бондарчука "Українські шерифи", але він не зміг пробитися у короткий список найкращих фільмів іноземною мовою.

Церемонія вручення премій пройде 26 лютого. Її вестиме комік Джиммі Кіммел.

Як повідомляв УНН, став відомий короткий список “Оскара” у категорії фільмів іноземною мовою.