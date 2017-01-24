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В Лос-Анджелесе объявили номинантов на Оскар-2017

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на Оскар-2017

Киев • УНН

 • 10341 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию "Оскар", передает УНН со ссылкой на ВВС.

Так, сообщается, что больше всего номинаций собрал мюзикл "Ла Ла Ленд", повторив рекорд фильма "Титаник" (14 номинаций - ред.).

Больше всего номинаций в истории "Оскара" получила актриса Мерил Стрип.

Отмечается, что Украина выдвинула на премию документальный фильм Романа Бондарчука "Украинские шерифы", но он не смог пробиться в короткий список лучших фильмов на иностранном языке.

Церемония вручения премий пройдет 26 февраля. Ее будет вести комик Джимми Киммел.

Как сообщал УНН, стал известен короткий список "Оскара" в категории фильмов на иностранном языке.

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