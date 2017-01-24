В Лос-Анджелесе объявили номинантов на Оскар-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию "Оскар", передает УНН со ссылкой на ВВС.
Так, сообщается, что больше всего номинаций собрал мюзикл "Ла Ла Ленд", повторив рекорд фильма "Титаник" (14 номинаций - ред.).
Больше всего номинаций в истории "Оскара" получила актриса Мерил Стрип.
Отмечается, что Украина выдвинула на премию документальный фильм Романа Бондарчука "Украинские шерифы", но он не смог пробиться в короткий список лучших фильмов на иностранном языке.
Церемония вручения премий пройдет 26 февраля. Ее будет вести комик Джимми Киммел.
Как сообщал УНН, стал известен короткий список "Оскара" в категории фильмов на иностранном языке.