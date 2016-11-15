У Лондоні завершився допит Дж.Ассанжа
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Лондоні завершився допит засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа у справі про зґвалтування. Про це повідомляє прес-служба шведської прокуратури, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Допит Джуліана Ассанжа в посольстві Еквадору в Лондоні завершено. Результат пізніше буде письмово представлений Еквадором шведським прокурорам”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що будь-яких деталей стосовно проведеного попереднього слідства прокурори дати не можуть відповідно до правил конфіденційності у проведенні слідчих заходів в юридичній практиці як Швеції, так і Еквадору.
Шведська прокуратура прийме рішення щодо подальших кроків слідства у справі Дж.Ассанжа лише після отримання від Еквадору письмових результатів допиту.
Зазначимо, Джуліан Ассанж переховується в посольстві Еквадору в Лондоні з 2012 року.
Шведські прокурори хочуть допитати Дж.Ассанжа у справі про нібито згвалтування і сексуальні домагання до двох жінок-волонтерів WikiLeaks, які не подавали формальних позовів, в середині 2010 року. Сам він відкидає звинувачення і вважає своє переслідування політично мотивованим.
Сайт WikiLeaks здобув популярність після публікації секретних матеріалів Пентагону, держдепу та інших державних органів США.