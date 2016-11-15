В Лондоне завершился допрос Дж.Ассанжа
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Лондоне завершился допрос основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба шведской прокуратуры, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Допрос Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне завершен. Результат позже будет письменно представлен Эквадором шведским прокурорам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что каких-либо деталей относительно проведенного предварительного следствия прокуроры дать не могут согласно правилам конфиденциальности в проведении следственных мероприятий в юридической практике как Швеции, так и Эквадора.
Шведская прокуратура примет решение относительно дальнейших шагов следствия по делу Дж.Ассанжа только после получения от Эквадора письменных результатов допроса.
Отметим, Джулиан Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года.
Шведские прокуроры хотят допросить Дж.Ассанжа по делу о якобы изнасиловании и сексуальных домогательствах к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков, в середине 2010 года. Сам он отвергает обвинения и считает свое преследование политически мотивированным.
Сайт WikiLeaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, госдепа и других государственных органов США.