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15 марта, 19:03 • 110849 просмотра

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В Лондоне завершился допрос Дж.Ассанжа

В Лондоне завершился допрос Дж.Ассанжа

Киев • УНН

 • 7981 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Лондоне завершился допрос основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба шведской прокуратуры, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Допрос Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне завершен. Результат позже будет письменно представлен Эквадором шведским прокурорам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каких-либо деталей относительно проведенного предварительного следствия прокуроры дать не могут согласно правилам конфиденциальности в проведении следственных мероприятий в юридической практике как Швеции, так и Эквадора.

Шведская прокуратура примет решение относительно дальнейших шагов следствия по делу Дж.Ассанжа только после получения от Эквадора письменных результатов допроса.

Отметим, Джулиан Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года.

Шведские прокуроры хотят допросить Дж.Ассанжа по делу о якобы изнасиловании и сексуальных домогательствах к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков, в середине 2010 года. Сам он отвергает обвинения и считает свое преследование политически мотивированным.

Сайт WikiLeaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, госдепа и других государственных органов США.

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