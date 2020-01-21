У Лондоні затопило станцію метро
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У столиці Великої Британії Лондоні у результаті прориву трубопроводу затопило одну зі станцій метро. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ВВС.
У результаті прориву трубопроводу станція Саутворк була зачинена до полудня 21 січня.
ЗМІ повідомляє, що близько 20 прилеглих будівель постраждали від води, а мешканці отримують водопостачання під низьким тиском. Пошкоджені уламками та щебенем дороги перехрестя Блекфрайрс та Юніон-стріт залишаться закритими на ремонт протягом кількох днів.
Нагадаємо, з’явилося відео, на якому кафе у Мельбурні потерпає від аномально великого граду.