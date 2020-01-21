В Лондоне затопило станцию метро
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В столице Великобритании Лондоне в результате прорыва трубопровода затопило одну из станций метро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ВВС.
В результате прорыва трубопровода станция Саутворк была закрыта до полудня 21 января.
СМИ сообщает, что около 20 близлежащих зданий пострадали от воды, а жители получают водоснабжение под низким давлением. Поврежденные обломками и щебнем дороги перекресток Блекфрайрс и Юнион-стрит останутся закрытыми на ремонт в течение нескольких дней.
Напомним, появилось видео, на котором кафе в Мельбурне страдает от аномально крупного града.