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У Лондоні поліція під час акції Greenpeace затримала 10 активістів організації

У Лондоні поліція під час акції Greenpeace затримала 10 активістів організації

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Співробітники поліції затримали 10 осіб з числа активістів міжнародної екологічної організації Greenpeace, які забарикадували входи в штаб-квартиру нафтогазової корпорації BP в Лондоні. Про це йдеться в опублікованому в понеділок повідомленні Скотленд-Ярду, передає УНН.

У понеділок вранці активісти Greenpeace влаштували табір неподалік від головного офісу BP в британській столиці, заблокувавши входи в нього. Вони протестували проти діяльності компанії, заявляючи, що BP “не може продовжувати вести бізнес як звичайно” в ситуації нинішньої “кліматичної кризи”.

Як відзначили в Скотленд-Ярді, співробітники правопорядку, прибувши до місця проведення акції, попередили демонстрантів про незаконний характер їх дій.

“Десять осіб були заарештовані”, — наголошується в заяві. Всі вони зараз перебувають під вартою. “Протестувальники покинули місце інциденту, проте поліція зберігає там свою присутність”, — заявили в Скотленд-Ярді.

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Це не перша подібна акція в британській столиці за останній час. У квітні активісти природоохоронної організації Extinction Rebellion протягом двох тижнів блокували рух на транспортних магістралях міста, заважали роботі метро і перекривали вхід в Лондонську фондову біржу, вимагаючи від влади активних дій, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату планети.

Раніше сьогодні УНН повідомляв, що активісти Greenpeace забарикадували входи в штаб-квартиру нафтогазової корпорації BP в Лондоні.

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