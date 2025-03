Екоактивісти заблокували головний офіс нафтогазової корпорації у Лондоні

"Активісти блокують входи в штаб-квартиру BP в Лондоні. Вони влаштували табір всередині спеціально розроблених контейнерів. BP не може робити вигляд, що може продовжувати вести бізнес як звичайно в тій ситуації кліматичної кризи, в якій ми знаходимося", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Парижі сотні активістів із захисту навколишнього середовища блокували вхід в офісні будівлі в діловому кварталі La défense.

Activists are blocking the entrances to BP's London HQ. They have set up camp inside specially designed containers. BP can not continue as if it 's business as usual in this #ClimateEmergency we're in. #BPshutdown pic.twitter.com/9FaaLMajo5

- Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) 20 травня 2019 р.