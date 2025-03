Экоактивисты заблокировали главный офис нефтегазовой корпорации в Лондоне

"Активисты блокируют входы в штаб-квартиру BP в Лондоне. Они устроили лагерь внутри специально разработанных контейнеров. BP не может делать вид, что может продолжать вести бизнес как обычно в той ситуации климатического кризиса, в которой мы находимся", - говорится в сообщении.

Напомним, в Париже сотни активистов по защите окружающей среды блокировали вход в офисные здания в деловом квартале La défense.

Activists are blocking the entrances to BP’s London HQ. They have set up camp inside specially designed containers. BP can’t continue as if it’s business as usual in this #ClimateEmergency we’re in. #BPshutdown pic.twitter.com/9FaaLMajo5

— Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) 20 травня 2019 р.