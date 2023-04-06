У Литві планують посилити контроль за ввезенням гривні через кордон з рф та білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сейм Литви розгляне питання про збільшення з наступного року штрафів за незадекларовані готівкові гроші, що ввозяться до Литви, і дозвіл їхньої конфіскації. Процедуру пропонується посилити після збільшення потоку готівки, яка перевозиться через кордон з росією та білоруссю, пише УНН з посиланням на LRT.it.
Деталі
Днями парламент Литви ухвалив до розгляду відповідні поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення та до закону про податкове адміністрування. Подальший розгляд поправок у Сеймі відбудеться 9 травня.
Міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте пояснила, що процедура стане більш суворою, тому що потік готівки, яка перевозиться через кордон з рф та білоруссю, ймовірно, викраденої з захоплених територій України, значно збільшився.
«Здебільшого це гривні, походження яких не може бути визначене власниками та одержувачами. Схоже, що гроші їдуть саме з окупованих територій на сході України із пограбованих будинків людей. Цілком можливо, що вони належали громадянам України і просто вивозяться до країн ЄС», - повідомила депутатам Сейму Скайсте.
Скайсте пояснила, що за два місяці - з грудня минулого року по січень цього року - коли готувалися поправки, було виявлено 84 випадки, коли громадяни рф, білорусі, Польщі та Литви намагалися ввезти понад 41 млн гривень, або 1,055 млн євро в еквіваленті.
Доповнення
Раніше у НБУ повідомляли, що з 10 жовтня 2022 року українці, які через війну вимушено залишили Україну та перебувають у Литві, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.