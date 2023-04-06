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В Литве планируют усилить контроль за ввозом гривны через границу с рф и белорусью

Киев • УНН

 • 965062 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сейм Литвы рассмотрит вопрос об увеличении со следующего года штрафов за незадекларированные наличные деньги, ввозимые в Литву, и разрешение их конфискации. Процедуру предлагается ужесточить после увеличения потока наличности, которая перевозится через границу с россией и беларусью, пишет УНН со ссылкой на LRT.it.

Детали

На днях парламент Литвы принял к рассмотрению соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в закон о налоговом администрировании. Дальнейшее рассмотрение поправок в Сейме состоится 9 мая.

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте объяснила, что процедура станет более строгой, потому что поток наличных денег, перевозимых через границу с россией и беларусью, вероятно, похищенных с захваченных территорий Украины, значительно увеличился.

«В основном это гривны, происхождение которых не может быть определено владельцами и получателями. Похоже, что деньги уходят именно с оккупированных территорий на востоке Украины из ограбленных домов людей. Вполне возможно, что они принадлежали гражданам Украины и просто вывозятся в страны ЕС», - сообщила депутатам Сейма Скайсте.

Скайсте пояснила, что за два месяца - с декабря прошлого года по январь этого года - когда готовились поправки, было выявлено 84 случая, когда граждане рф, беларуси, Польши и Литвы пытались ввезти более 41 млн гривен, или 1,055 млн евро в эквиваленте.

Дополнение

Ранее в НБУ сообщали, что с 10 октября 2022 года украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Литве, смогут обменять наличную гривну на евро.

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