У Литві з 10 листопада можуть ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Деталі

Згідно з підготовленою постановою, яку має 9 листопада розглянути та затвердити Сейм, надзвичайний стан на литовсько-білоруському кордоні набуде чинності з 10 листопада цього року. Його поширять уздовж всієї ділянки кордону та на 5 км від нього.

“Надзвичайний стан вводять у зв’язку із серйозною загрозою для суспільства, спричиненою масовим напливом іноземців, який не може бути усунено без пропорційного обмеження здійснення прав і свобод, передбачених Конституцією, законом про надзвичайний стан та конкретних надзвичайних заходів”, — ідеться у постанові.

Якщо Сейм схвалить проект, надзвичайний стан триватиме місяць. За законом НС не може тривати більше ніж шість місяців, але після закінчення цього терміну його можна продовжити.

Додамо

Після набуття чинності надзвичайного стану обмежать листування, телефонні розмови та інших видів зв’язку з використанням доступу до мобільного та інтернет-зв’язку за винятком випадків звернення до державних установ Литовської Республіки.

У районах, де оголошено надзвичайну ситуацію, не можна буде організовувати збори, змінювати місце проживання, без дозволу Державної прикордонної служби транспортні засоби не зможуть пересуватися (за винятком автомобілів спеціального призначення для ліквідації несприятливих наслідків та транспортних засобів, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення). Також планують посилити охорону державного кордону.

Окрім того, перевірятимуть транспортні засоби, людей та їх багаж для виявлення та вилучення незаконної вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та затримання злочинців.

Нагадаємо

Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало в понеділок, 8 листопада, ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через ситуацію на кордоні з сусідньою Польщею, куди мобілізують кілька тисяч мігрантів із Білорусі.

Уряд Литви схвалив запровадження у прикордонних з Білоруссю районах режиму надзвичайного стану. Надалі це рішення має затвердити Сейм.

Цього року понад 4,2 тисячі осіб нелегально потрапили в Литву з Білорусі. Після того, як у серпні прикордонники змінили тактику, майже 6 тисяч мігрантів не пустили у країну.

Вільнюс звинувачує мінський режим в організації міграційних потоків і називає це гібридною агресією.