У Литві з 10 листопада можуть ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 46098 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 81642 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 76386 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 76172 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 86458 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 66151 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 62857 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 135360 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 84499 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 239288 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
84%
Популярнi новини

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

9 квітня, 18:51 • 14327 перегляди

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 10453 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 12097 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 8542 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 11523 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 103229 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 135360 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 239288 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 413749 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 404610 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 19810 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 25787 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 26590 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 28298 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 78496 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

У Литві з 10 листопада можуть ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Київ • УНН

 • 20248 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Якщо Сейм затвердить постанову, у Литві з 10 листопада на кордоні з Білоруссю на місяць введуть надзвичайний стан. Про це повідомляє УНН із посиланням на LRT.

У Литві з 10 листопада можуть ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Деталі

Згідно з підготовленою постановою, яку має 9 листопада розглянути та затвердити Сейм, надзвичайний стан на литовсько-білоруському кордоні набуде чинності з 10 листопада цього року. Його поширять уздовж всієї ділянки кордону та на 5 км від нього.

“Надзвичайний стан вводять у зв’язку із серйозною загрозою для суспільства, спричиненою масовим напливом іноземців, який не може бути усунено без пропорційного обмеження здійснення прав і свобод, передбачених Конституцією, законом про надзвичайний стан та конкретних надзвичайних заходів”, — ідеться у постанові.

Якщо Сейм схвалить проект, надзвичайний стан триватиме місяць. За законом НС не може тривати більше ніж шість місяців, але після закінчення цього терміну його можна продовжити.

Додамо

Після набуття чинності надзвичайного стану обмежать листування, телефонні розмови та інших видів зв’язку з використанням доступу до мобільного та інтернет-зв’язку за винятком випадків звернення до державних установ Литовської Республіки.

У районах, де оголошено надзвичайну ситуацію, не можна буде організовувати збори, змінювати місце проживання, без дозволу Державної прикордонної служби транспортні засоби не зможуть пересуватися (за винятком автомобілів спеціального призначення для ліквідації несприятливих наслідків та транспортних засобів, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення). Також планують посилити охорону державного кордону.

Окрім того, перевірятимуть транспортні засоби, людей та їх багаж для виявлення та вилучення незаконної вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та затримання злочинців.

Нагадаємо

Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало в понеділок, 8 листопада, ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через ситуацію на кордоні з сусідньою Польщею, куди мобілізують кілька тисяч мігрантів із Білорусі.

Уряд Литви схвалив запровадження у прикордонних з Білоруссю районах режиму надзвичайного стану. Надалі це рішення має затвердити Сейм.

Цього року понад 4,2 тисячі осіб нелегально потрапили в Литву з Білорусі. Після того, як у серпні прикордонники змінили тактику, майже 6 тисяч мігрантів не пустили у країну.

Вільнюс звинувачує мінський режим в організації міграційних потоків і називає це гібридною агресією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.66
Bitcoin
$81,758.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.47
Ethereum
$1,617.13