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В Литве с 10 ноября могут ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Киев • УНН

 • 20248 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Если Сейм утвердит постановление, в Литве с 10 ноября на границе с Беларусью на месяц введут чрезвычайное положение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LRT.

В Литве с 10 ноября могут ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Детали

Согласно подготовленному постановлению, которое должен 9 ноября рассмотреть и утвердить Сейм, чрезвычайное положение на литовско-белорусской границе вступит в силу с 10 ноября этого года. Его распространят вдоль всего участка границы и на 5 км от него.

“Чрезвычайное положение вводят в связи с серьезной угрозой для общества, вызванной массовым наплывом иностранцев, который не может быть устранен без пропорционального ограничения осуществления прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законом о чрезвычайном положении и конкретных чрезвычайных мер”, — говорится в постановлении.

Если Сейм одобрит проект, чрезвычайное положение продлится месяц. По закону ЧП не может длиться более шести месяцев, но по истечении этого срока его можно продлить.

Добавим

После вступления в силу чрезвычайного положения ограничат переписку, телефонные разговоры и другие виды связи с использованием доступа к мобильной и интернет-связи за исключением случаев обращения в государственные учреждения Литовской Республики.

В районах, где объявлена чрезвычайная ситуация, нельзя будет организовывать собрание, менять место жительства, без разрешения государственной пограничной службы транспортные средства не смогут передвигаться (за исключением автомобилей специального назначения для ликвидации неблагоприятных последствий и транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки). Также планируют усилить охрану государственной границы.

Кроме того, будут проверять транспортные средства, людей и их багаж для обнаружения и изъятия незаконного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и задержания преступников.

Напомним

Министерство внутренних дел Литвы предложило в понедельник, 8 ноября, ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за ситуации на границе с соседней Польшей, куда мобилизуют несколько тысяч мигрантов из Беларуси.

Правительство Литвы одобрило введение в приграничных с Беларусью районах режима чрезвычайного положения. В дальнейшем это решение должен утвердить Сейм.

В этом году более 4,2 тысячи человек нелегально попали в Литву из Беларуси. После того, как в августе пограничники сменили тактику, почти 6 тысяч мигрантов не пустили в страну.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.

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