У ліцеї на Рівненщині обвалилася стіна: без постраждалих, навчання перевели в онлайн
Київ • УНН
У Гощанському ліцеї Рівненської області обвалилася аварійна стіна. Ніхто не постраждав, навчання переведено в онлайн режим, влада перевіряє безпеку будівлі та готова надати підтримку.
У Гощанському ліцеї у Рівненській області обвалилася аварійна стіна, ніхто не постраждав, навчання переведено в онлайн режим, влада перевіряє безпеку будівлі та готова надати підтримку, повідомив у понеділок голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram, пише УНН.
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"Обвал стіни стався учора ввечері у Гощанському ліцеї. На щастя, ніхто не постраждав. Як пояснив голова громади, ця стіна була аварійною. Її готували до ремонту. Наразі навчання в ліцеї переведене в онлайн режим", - повідомив Коваль.
Зі слів голови ОВА, він доручив представникам освітнього та будівельного департаментів терміново виїхати на місце, щоб з’ясувати усі обставини. "А також – перевірити інші конструктивні елементи споруди", - зазначив він.
У разі необхідності, з його слів, Рівненська ОДА готова надати підтримку громаді, в тому числі фінансову.
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