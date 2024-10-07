В лицее в Ровенской области обвалилась стена: без пострадавших, обучение перевели в онлайн

В Гощанском лицее в Ровенской области обвалилась аварийная стена, никто не пострадал, обучение переведено в онлайн-режим, власти проверяют безопасность здания и готовы оказать поддержку, сообщил в понедельник глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Обвал стены произошел вчера вечером в Гощанском лицее. К счастью, никто не пострадал. Как объяснил председатель громады, эта стена была аварийной. Ее готовили к ремонту. Сейчас обучение в лицее переведено в онлайн режим", - сообщил Коваль.

По словам главы ОВА, он поручил представителям образовательного и строительного департаментов срочно выехать на место, чтобы выяснить все обстоятельства. "А также - проверить другие конструктивные элементы сооружения", - отметил он.

В случае необходимости, по его словам, Ровенская ОГА готова оказать поддержку громаде, в том числе финансовую.

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