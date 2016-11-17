У листопаді КМДА виділить 50 млн грн на підготовку до Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У листопаді КМДА виділить Національному комітету з питань телебачення та радіомовлення 50 млн грн, необхідних для участі у підготовці та проведенні у 2017 році в Україні пісенного конкурсу “Євробачення”. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“Ми направили офіційний лист №060-8278 та довідку №4045 про зміни помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету, у якій значиться, що в листопаді ми готові виділити Національному комітету з питань телебачення та радіомовлення 50 млн грн, необхідних для участі у підготовці та проведенні у 2017 році в Україні пісенного конкурсу „Євробачення“. На наступний рік, нагадаю, на потреби забезпечення „Євробачення“ закладається ще 150 млн грн. У листі ми запросили банківські реквізити рахунку для отримання субвенцій із місцевого бюджету державному бюджету, а також відповідні рахунки та кошториси до них”, — розповів перший заступник голови КМДА.
У відомстві зазначили, що 16 листопада відбулася нарада з представниками НТКУ щодо підготовки до проведення “Євробачення-2017”.
Нагадаємо, у КМДА зазначали, що Київ був готовий до Євробачення ще влітку.