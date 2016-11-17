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В ноябре КГГА выделит 50 млн грн на подготовку к Евровидению

В ноябре КГГА выделит 50 млн грн на подготовку к Евровидению

Киев • УНН

 • 8218 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В ноябре КГГА выделит Национальному комитету по вопросам телевидения и радиовещания 50 млн грн, необходимых для участия в подготовке и проведении в 2017 году в Украине песенного конкурса "Евровидение". Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

"Мы направили официальное письмо №060-8278 и справку №4045 об изменениях помесячной росписи ассигнований общего фонда бюджета, в которой значится, что в ноябре мы готовы выделить Национальному комитету по вопросам телевидения и радиовещания 50 млн грн, необходимых для участия в подготовке и проведении в 2017 году в Украине песенного конкурса "Евровидение". На следующий год, напомню, на нужды обеспечения "Евровидение" закладывается еще 150 млн грн. В письме мы запросили банковские реквизиты счета для получения субвенций из местного бюджета государственному бюджету, а также соответствующие счета и сметы к ним ", - рассказал первый заместитель председателя КГГА.

В ведомстве отметили, что 16 ноября состоялось совещание с представителями НТКУ по подготовке к проведению "Евровидения-2017".

Напомним, в КГГА отметили, что Киев был готов к Евровидению еще летом.

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