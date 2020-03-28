У лікарнях Київської області є 204 апарати штучної вентиляції легень - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На сьогодні Київська область має 204 апарати штучної вентиляції легень різного класу. Ще 46 апаратів Київська облдержадміністрація має намір закупити найближчим часом. Про це розповів тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської облдержадміністрації Василь Володін під час брифінгу, передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської обласної держаної адміністрації.
“На Київщині є 204 апарати штучної вентиляції легень. Базові лікарні та всі інфекційні відділення забезпечені цими апаратами. Тепер наша задача — збільшити їх кількість. Щонайменше 46 апаратів ми очікуємо отримати найближчим часом. Нині основна проблема — наявність такого обладнання у виробників і його поставка. Постійно контактуємо з компаніями та бізнесом й вирішуємо це питання”, — зазначив Володін.
Нагадаємо, у Київській області зафіксовано 42 випадки захворювання на коронавірус.