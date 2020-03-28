На Київщині зафіксовано 42 випадки захворювання на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Київській області зафіксовано 42 випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації.
“За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на ранок 28 березня 2020 року офіційно підтверджено 42 випадки захворювання на коронавірус”, — сказано у повідомленні.
Так, з них:
-
- 18 — в Обухівському р-ні (в т.ч. 1 дитина з села Козин);
-
- 7 — у Києво-Святошинському р-ні;
-
- 4 — у Бориспільському р-ні;
-
- 3 — у місті Бровари;
-
- 2 — у місті Ірпінь;
-
- 2 — у місті Біла Церква;
-
- 1 — смт Ворзель;
-
- 1 — у Васильківському р-ні;
-
- 1 — у Білоцерківському р-ні;
-
- 1 — у Броварському р-ні;
-
- 1 — у Ставищенському р-ні;
-
- 1 — у Макарівському р-ні.
-
З них на стаціонарному лікуванні 16 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 26.
Підозру на зараження мають 103 особи, найбільше — 24 — у Києво-Святошинському р-ні.
Зазначається, що встановлено медичне спостереження за 371 контактною особою.
Нагадаємо, в Україні на ранок 28 березня зафіксовано уже 311 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, усього зафіксовано вісім летальних випадків.