В Киевской области зафиксировано 42 случая заболевания коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Киевской области зафиксировано 42 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.
"По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 28 марта 2020 года официально подтверждено 42 случая заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Так, из них:
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- 18 - в Обуховском р-не (в т.ч. 1 ребенок из села Козин);
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- 7 - в Киево-Святошинском р-не;
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- 4 - в Бориспольском р-не;
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- 3 - в городе Бровары;
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- 2 - в городе Ирпень;
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- 2 - в городе Белая Церковь,
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- 1 - в пгт Ворзель;
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- 1 - в Васильковском р-не;
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- 1 - в Белоцерковском р-не;
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- 1 - в Броварском р-не;
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- 1 - в Ставищенском р-не;
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- 1 - в Макаровском р-не.
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Из них на стационарном лечении 16 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 26.
Подозрение на заражение имеют 103 человека, больше всего - 24 - в Киево-Святошинском р-не.
Отмечается, что установлено медицинское наблюдение за 371 контактным лицом.
Напомним, в Украине на утро 28 марта зафиксировано уже 311 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего зафиксировано восемь летальных случаев.