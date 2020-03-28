В больницах Киевской области есть 204 аппарата искусственной вентиляции легких - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. На сегодня Киевская область имеет 204 аппарата искусственной вентиляции легких различного класса. Еще 46 аппаратов Киевская облгосадминистрация намерена закупить в ближайшее время. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин на брифинге, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.
"В Киевской области есть 204 аппарата искусственной вентиляции легких. Базовые больницы и все инфекционные отделения обеспечены этими аппаратами. Теперь наша задача - увеличить их количество. Не менее 46 аппаратов мы ожидаем получить в ближайшее время. Сейчас основная проблема - наличие такого оборудования производителей и его поставка. Постоянно контактируем с компаниями и бизнесом и решаем этот вопрос", - отметил Володин.
Напомним, в Киевской области зафиксировано 42 случая заболевания коронавирусом.