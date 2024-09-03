У лікарні Львова виявили посилку з предметами схожими на протитанкові міни
Київ • УНН
У лікарні Святого Луки у Львові знайдено посилку з предметами, схожими на протитанкові міни. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що на місці працюють вибухотехніки, персонал та пацієнти в безпеці.
Сьогодні в лікарні Святого Луки виявили посилку з підозрілими предметами схожими на протитанкові міни. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає УНН.
"Зараз на місці працюють вибухотехніки та всі відповідні служби. Персонал та пацієнти в безпеці. Зʼясовуємо обставини", - повідомив Садовий.