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У лікарні Львова виявили посилку з предметами схожими на протитанкові міни

У лікарні Львова виявили посилку з предметами схожими на протитанкові міни

Київ • УНН

 • 18931 перегляди

У лікарні Святого Луки у Львові знайдено посилку з предметами, схожими на протитанкові міни. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що на місці працюють вибухотехніки, персонал та пацієнти в безпеці.

Сьогодні в лікарні Святого Луки виявили посилку з підозрілими предметами схожими на протитанкові міни. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає УНН.

"Зараз на місці працюють вибухотехніки та всі відповідні служби. Персонал та пацієнти в безпеці. Зʼясовуємо обставини", - повідомив Садовий.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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