В больнице Львова обнаружили посылку с предметами похожими на противотанковые мины

Сегодня в больнице Святого Луки обнаружили посылку с подозрительными предметами похожими на противотанковые мины. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает УНН.

"Сейчас на месте работают взрывотехники и все соответствующие службы. Персонал и пациенты в безопасности. Выясняем обстоятельства", - сообщил Садовый.