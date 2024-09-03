В больнице Львова обнаружили посылку с предметами похожими на противотанковые мины
Киев • УНН
В больнице Святого Луки во Львове найдена посылка с предметами, похожими на противотанковые мины. Городской голова Андрей Садовый сообщил, что на месте работают взрывотехники, персонал и пациенты в безопасности.
Сегодня в больнице Святого Луки обнаружили посылку с подозрительными предметами похожими на противотанковые мины. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает УНН.
"Сейчас на месте работают взрывотехники и все соответствующие службы. Персонал и пациенты в безопасности. Выясняем обстоятельства", - сообщил Садовый.