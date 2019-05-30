У Латвії хочуть заборонити георгіївські стрічки

КИЇВ. 30 травня. УНН. Сейм Латвії сьогодні передав на розгляд в комісіях подані національним об'єднанням Visu Latvijai-TB / LNNK (VL-TB/LNNK) поправки до законів, що передбачають заборонити використовувати на зборах, ходах, під час пікетів, публічних розважальних і святкових заходів так звані георгіївські стрічки. Про це УНН повідомляє з посиланням на новинний портал Mixnews.