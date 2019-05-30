У Латвії хочуть заборонити георгіївські стрічки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Сейм Латвії сьогодні передав на розгляд в комісіях подані національним об'єднанням Visu Latvijai-TB / LNNK (VL-TB/LNNK) поправки до законів, що передбачають заборонити використовувати на зборах, ходах, під час пікетів, публічних розважальних і святкових заходів так звані георгіївські стрічки. Про це УНН повідомляє з посиланням на новинний портал Mixnews.
Поправки до закону про збори, ходу і пікети і до закону про безпеку на публічних розважальних і святкових заходах розгляне комісія сейму з прав людини і суспільних справ.
Як раніше заявив генеральний секретар VL-TB/LNNK Райвіс Зелтітс, нацоб'єднання вважає, що "георгіївська стрічка стала об'єднуючим розпізнавальним знаком для людей, що живуть в російському пропагандистському просторі і охочим, щоб територія Росії простягалася у межах колишнього СРСР".
Раніше у цьому році сейм Латвії вже схвалив заборону на носіння радянської і нацистської військової форми на публічних заходах, у тому числі, під час святкування Дня Перемоги, 9 травня, відзначає портал.
Раніше у Литві закликали заборонити георгіївську стрічку.