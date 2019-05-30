В Латвии хотят запретить георгиевские ленточки

Поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах и к закону о безопасности на публичных развлекательных и праздничных мероприятиях рассмотрит комиссия сейма по правам человека и общественным делам.

Как ранее заявил генеральный секретарь VL-TB/LNNK Райвис Зелтитс, нацобъединение считает, что "георгиевская ленточка стала объединяющим распознавательным знаком для людей, живущих в российском пропагандистском пространстве и желающим, чтобы территория России простиралась в границах распавшегося СССР".

Ранее в этом году сейм Латвии уже одобрил запрет на ношение советской и нацистской военной формы на публичных мероприятиях, в том числе, во время празднования Дня Победы, 9 мая, отмечает портал.

Ранее в Литве призвали запретить георгиевскую ленту.