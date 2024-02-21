У Латвії та Естонії затримали росіян за підозрою в роботі на спецслужби

За сприяння Литви в Естонії та Латвії затримали групу російських громадян, підозрюваних у злочинах, скоєних "за завданням російської влади". Про це повідомив Департамент держбезпеки Литви, передає УНН.

Деталі

Затриманих в Естонії росіян звинувачують у діях, що загрожують держбезпеці країни, в Латвії — у "наданні допомоги російським спецслужбам" в антидержавній діяльності. У розслідуванні справ беруть участь відомства Литви. Затримання проводилося з 2023 року. Деякі росіяни також мають естонське громадянство.

Поліція безпеки Естонії повідомила, що з грудня 2023 року до лютого 2023-го було затримано 10 осіб, підозрюваних у причетності до "гібридної операції російських спецслужб", спрямованої проти безпеки країни. За даними естонських правоохоронних органів, затримані збирали інформацію для підготовки терактів, щоб "створити напруженість" у суспільстві.

Держпрокурор Естонії Трійна Олев зазначив, що серед затриманих є особи з російським, естонським та подвійним громадянством. У числі іншого, за даними слідства, вони відповідальні за розбивання скла автомобілів глави МВС Естонії Лаурі Ляенеметса та журналіста Delfi.

Доповнення

13 лютого стало відомо, що МВС Росії оголосило у розшук прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас, а також інших політичних діячів країни за статтею КК РФ.

Естонія зупинила гібридну операцію російських спецслужб - прем'єрка