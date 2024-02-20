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Естонія зупинила гібридну операцію російських спецслужб - прем'єрка

Естонія зупинила гібридну операцію російських спецслужб - прем'єрка

Київ • УНН

 • 22747 перегляди

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що її країна успішно зупинила російську гібридну операцію, затримавши 10 осіб, звинувачених у пошкодженні автомобілів урядовців на замовлення російських спецслужб.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що її країна успішно зупинила гібридну операцію російських спецслужб на території Естонії після затримання 10 людей, пише УНН.

Естонія успішно зупинила гібридну операцію російських спецслужб на нашій території. Ми знаємо, що кремль націлений на всі наші демократичні суспільства. Наша відповідь: викрити та розкрити їхні методи. Це спосіб запобігти шкідливим діям і зробити нас стійкими

- сказала Каллас.

Прем'єрка Естонії вказала, що ідеться про операцію Служби внутрішньої безпеки Естонії.

Служба внутрішньої безпеки Естонії (ISS) заявила, що встановила осіб, які минулого року пошкодили автомобілі міністра внутрішніх справ і журналіста. Всього в межах розслідування кримінального провадження затримано 10 осіб. ISS вважає, що вони діяли на замовлення російських спецслужб.

Сьогодні у ISS заявили, що метою гібридної операції було "посіяти страх і створити напруженість в естонському суспільстві".

Докази свідчать про те, що підозрювані виконували різні ролі за вказівками російських спецслужб. Наприклад, вони збирали інформацію, необхідну для нападів, а потім здійснювали їх, вказує видання ERR.

Підозрюваних затримали в Естонії в період з грудня по лютий. Останні арешти були проведені минулого тижня. Як повідомляється, затримані є громадянами росії та Естонії. Окрім того, деякі мають подвійне громадянство.

Контекст

На початку грудня 2023 року було розбито скло автомобіля міністра внутрішніх справ Естонії, голови Соціал-демократичної партії Лаурі Ляенеметса.

Естонія продовжить будівництво лінії оборони на кордоні з росією12.02.24, 10:54 • 39748 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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