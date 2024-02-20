Эстония остановила гибридную операцию российских спецслужб - премьер-министр
Киев • УНН
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна успешно остановила российскую гибридную операцию, задержав 10 человек, обвиняемых в повреждении автомобилей чиновников по заказу российских спецслужб.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна успешно остановила гибридную операцию российских спецслужб на территории Эстонии после задержания 10 человек, пишет УНН.
Эстония успешно остановила гибридную операцию российских спецслужб на нашей территории. Мы знаем, что кремль нацелен на все наши демократические общества. Наш ответ: разоблачить и раскрыть их методы. Это способ предотвратить вредоносные действия и сделать нас устойчивыми
Премьер Эстонии указала, что речь идет об операции Службы внутренней безопасности Эстонии.
Служба внутренней безопасности Эстонии (ISS) заявила, что установила лиц, которые в прошлом году повредили автомобили министра внутренних дел и журналиста. Всего в рамках расследования уголовного производства задержаны 10 человек. ISS считает, что они действовали по заказу российских спецслужб.
Сегодня в ISS заявили, что целью гибридной операции было "посеять страх и создать напряженность в эстонском обществе".
Доказательства свидетельствуют о том, что подозреваемые выполняли различные роли по указаниям российских спецслужб. Например, они собирали информацию, необходимую для нападений, а затем осуществляли их, указывает издание ERR.
Подозреваемых задержали в Эстонии в период с декабря по февраль. Последние аресты были проведены на прошлой неделе. Как сообщается, задержанные являются гражданами россии и Эстонии. Кроме того, некоторые имеют двойное гражданство.
Контекст
В начале декабря 2023 года было разбито стекло автомобиля министра внутренних дел Эстонии, председателя Социал-демократической партии Лаури Ляенеметса.
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Эстония остановила гибридную операцию российских спецслужб - премьер-министр
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна успешно остановила российскую гибридную операцию, задержав 10 человек, обвиняемых в повреждении автомобилей чиновников по заказу российских спецслужб.
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