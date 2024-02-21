В Латвии и Эстонии задержали россиян по подозрению в работе на спецслужбы

При содействии Литвы в Эстонии и Латвии задержали группу российских граждан, подозреваемых в преступлениях, совершенных "по заданию российских властей". Об этом сообщил Департамент госбезопасности Литвы, передает УНН.

Детали

Задержанных в Эстонии россиян обвиняют в действиях, угрожающих госбезопасности страны, в Латвии - в "оказании помощи российским спецслужбам" в антигосударственной деятельности. В расследовании дел участвуют ведомства Литвы. Задержание проводилось с 2023 года. Некоторые россияне также имеют эстонское гражданство.

Полиция безопасности Эстонии сообщила, что с декабря 2023 года по февраль 2023-го были задержаны 10 человек, подозреваемых в причастности к "гибридной операции российских спецслужб", направленной против безопасности страны. По данным эстонских правоохранительных органов, задержанные собирали информацию для подготовки терактов, чтобы "создать напряженность" в обществе.

Госпрокурор Эстонии Тройна Олев отметил, что среди задержанных есть лица с российским, эстонским и двойным гражданством. В числе прочего, по данным следствия, они ответственны за разбивание стекол автомобилей главы МВД Эстонии Лаури Ляенеметса и журналиста Delfi.

Дополнение

13 февраля стало известно, что МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, а также других политических деятелей страны по статье УК РФ.

Эстония остановила гибридную операцию российских спецслужб - премьер-министр