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У Латвії 72-річного росіянина засудили до 8 років ув’язнення за шпигунство на користь рф

У Латвії 72-річного росіянина засудили до 8 років ув’язнення за шпигунство на користь рф

Київ • УНН

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Суд у Ризі засудив 72-річного громадянина РФ до 8 років ув'язнення за шпигунство на користь Росії. У гаражі засудженого знайшли вибухівку та набої.

Суд у Ризі засудив до восьми років позбавлення волі 72-річного громадянина росії, якого визнали винним у шпигунстві і зберіганні вибухівки. Про це агентству LETA повідомив представник латвійської прокуратури, передає Радіо Свобода, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ім’я чоловіка не вказане. Агентство називає його колишнім радянським офіцером, який після звільнення зі збройних сил срср залишився жити у Латвії.

За версією обвинувачення, росіянин збирав загальнодоступну інформацію про політичні процеси в Латвії, критичну інфраструктуру і військові об’єкти на околицях ризького аеропорту, в тому числі спостерігав за територією поблизу місця дислокації 17-го батальйону Національної гвардії.

Отримані відомості чоловік протягом тривалого часу передавав представнику російської розвідки під час особистих зустрічей у Калінінграді, зазначили у прокуратурі. Під час обшуку в його гаражі силовики знайшли 136 набоїв, брикет гексогену вагою 975 грамів і чотири брикети тротилу загальною вагою майже 760 грамів.

Нагадаємо

Швеція готує конституційні зміни для позбавлення громадянства за шпигунство та загрозу безпеці держави. Зміни торкнуться осіб із подвійним громадянством та тих, хто отримав його шахрайським шляхом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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