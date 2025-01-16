В Латвии 72-летнего россиянина приговорили к 8 годам заключения за шпионаж в пользу рф

Суд в Риге приговорил к восьми годам лишения свободы 72-летнего гражданина России, которого признали виновным в шпионаже и хранении взрывчатки. Об этом агентству LETA сообщил представитель латвийской прокуратуры, передает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что имя мужчины не указано. Агентство называет его бывшим советским офицером, который после увольнения из вооруженных сил СССР остался жить в Латвии.

По версии обвинения, россиянин собирал общедоступную информацию о политических процессах в Латвии, критической инфраструктуре и военных объектах в окрестностях рижского аэропорта, в том числе наблюдал за территорией вблизи места дислокации 17-го батальона Национальной гвардии.

Полученные сведения мужчина в течение длительного времени передавал представителю российской разведки во время личных встреч в Калининграде, отметили в прокуратуре. Во время обыска в его гараже силовики нашли 136 патронов, брикет гексогена весом 975 граммов и четыре брикета тротила общим весом почти 760 граммов.

Напомним

Швеция готовит конституционные изменения для лишения гражданства за шпионаж и угрозу безопасности государства. Изменения коснутся лиц с двойным гражданством и тех, кто получил его мошенническим путем.