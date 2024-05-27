У Києві загорілись автівки на штрафмайданчику: рятувальники повідомили деталі
Київ • УНН
Близько десяти автомобілів загорілися на київському штрафмайданчику на вулиці Канальній, пожежники та поліція працюють над локалізацією пожежі.
У столиці на вулиці Канальній загорілись автівки. Як повідомляють Telegram-канали, пожежа спалахнула на штрафмайданчику, передає УНН.
"Горить близько десяти машин на штрафмайданчику в Києві. На місці працюють пожежники та поліція", - повідомляє "Труха".
Додамо
За даними ДСНС, пожежа спалахнула в Дарницькому районі на вулиці Канальній близько 14:05. Наразі полум'я локалізовано.
"Попередньо, сталося загорання автомобілів з загрозою розповсюдження на поруч припарковані авто. О 14:57 пожежу локалізовано", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що на місці працює 25 вогнеборців та 5 одиниць техніки.
Під Києвом сталася масштабна лісова пожежа: у небо піднімаються стовпи диму25.05.24, 18:25 • 30099 переглядiв