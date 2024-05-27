В Киеве загорелись машины на штрафплощадке: спасатели сообщили детали

В столице на улице Канальной загорелись машины. Как сообщают Telegram-каналы, пожар вспыхнул на штрафплощадке, передает УНН.

"Горит около десяти машин на штрафплощадке в Киеве. На месте работают пожарные и полиция", - сообщает „Труха".

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По данным ГСЧС, пожар вспыхнул в Дарницком районе на улице Канальной около 14:05. Сейчас пламя локализовано.

"Предварительно, произошло возгорание автомобилей с угрозой распространения на рядом припаркованные авто. В 14:57 пожар локализован", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что на месте работает 25 пожарных и 5 единиц техники.

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