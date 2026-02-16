У Києві за тиждень дві людини померли від ускладнень грипу і одна - від ускладнень COVID-19

$43.100.11
Ексклюзив
13:44 • 912 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
12:57 • 3022 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 12906 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 19157 перегляди
09:37 • 12840 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
16 лютого, 00:16 • 28049 перегляди
16 лютого, 06:15 • 19157 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 28049 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 33489 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
15 лютого, 11:51 • 48516 перегляди
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 64405 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38705 перегляди
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 48516 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 10:18 • 38705 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ16 лютого, 05:24 • 11224 перегляди
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі16 лютого, 05:36 • 12558 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto16 лютого, 06:36 • 16681 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo16 лютого, 07:18 • 14167 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo08:28 • 11491 перегляди
Публікації
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
13:44 • 912 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 12906 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 64405 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 116107 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 175378 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Віталій Кличко
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Дніпропетровська область
Китай
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 1636 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 20266 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 24611 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 32803 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 31067 перегляди
У Києві за тиждень дві людини померли від ускладнень грипу і одна - від ускладнень COVID-19

Київ • УНН

 • 98 перегляди

За тиждень у Києві зареєстровано 12 290 нових випадків грипу та ГРВІ, включаючи COVID-19. Від ускладнень померли три людини: дві від грипу, одна від COVID-19.

У Києві за тиждень дві людини померли від ускладнень грипу і одна - від ускладнень COVID-19

У Києві за тиждень зареєстрували 12 290 нових випадків захворюваності на грип і ГРВІ, зокрема на COVID-19. Відомо також про три летальні випадки - дві людини померли від ускладнень грипу, одна — від ускладнень COVID-19. Про це повідомили в ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ", передає УНН

Деталі

Показник захворюваності становив 416,3, що на 31,8% нижче середнього рівня інтенсивності. Водночас за звітний тиждень рівень захворюваності зріс порівняно з попереднім тижнем на 7,4% (хворіли як дорослі, так і діти). 

Захворіли 6 796 дорослих і 5 494 дитини. Серед школярів зареєстрували 2 593 нових випадки.

На COVID-19 захворіли 24 людини, зокрема й три дитини віком до 17 років.

До медичних закладів госпіталізували 452 хворих на грип і ГРВІ, зокрема 248 дітей. Серед хворих на COVID-19 ушпиталили 10 осіб, із яких 1 дитина до 17 років.

У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебували 2 дорослі пацієнти з COVID-19.

За тиждень медики також зареєстрували три летальні випадки: дві людини померли від ускладнень грипу, одна — від ускладнень COVID-19.

Нагадаємо

В Україні триває сезонне зростання захворюваності на грип А. Але раннє призначення противірусної терапії та вакцинація знижують ризики інфікування.

Олександра Василенко

КиївЗдоров'я
Україна
Київ