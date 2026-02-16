У Києві за тиждень дві людини померли від ускладнень грипу і одна - від ускладнень COVID-19
Київ • УНН
У Києві за тиждень зареєстрували 12 290 нових випадків захворюваності на грип і ГРВІ, зокрема на COVID-19. Відомо також про три летальні випадки - дві людини померли від ускладнень грипу, одна — від ускладнень COVID-19. Про це повідомили в ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ", передає УНН.
Деталі
Показник захворюваності становив 416,3, що на 31,8% нижче середнього рівня інтенсивності. Водночас за звітний тиждень рівень захворюваності зріс порівняно з попереднім тижнем на 7,4% (хворіли як дорослі, так і діти).
Захворіли 6 796 дорослих і 5 494 дитини. Серед школярів зареєстрували 2 593 нових випадки.
На COVID-19 захворіли 24 людини, зокрема й три дитини віком до 17 років.
До медичних закладів госпіталізували 452 хворих на грип і ГРВІ, зокрема 248 дітей. Серед хворих на COVID-19 ушпиталили 10 осіб, із яких 1 дитина до 17 років.
У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебували 2 дорослі пацієнти з COVID-19.
За тиждень медики також зареєстрували три летальні випадки: дві людини померли від ускладнень грипу, одна — від ускладнень COVID-19.
Нагадаємо
В Україні триває сезонне зростання захворюваності на грип А. Але раннє призначення противірусної терапії та вакцинація знижують ризики інфікування.